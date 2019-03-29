СЕГОДНЯ 08:01 2019-03-29T08:02:27+03:00

В Сургуте в ДТП пострадали две маленькие девочки. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Дорожная авария, в которой пострадали четыре человека, случилась накануне в городе Сургут.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, около 12:25 в городе Сургут, на улице Автомобилистов, водитель «Газ» допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Ниссан».

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля «Ниссан», 30-летняя женщина и две девочки двух и четырех лет, а так же 25-летний пассажир автомобиля «Газ» получили травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних

Задержано семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, семь – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление с признаками опьянения. 31 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU