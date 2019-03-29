В Нягани мошенники обманули мать, заказавшую парик для дочери-инвалида

СЕГОДНЯ 07:54 2019-03-29T07:54:25+03:00

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Жительница Нягани искала в интернет-магазине систему замещения волос для своей дочери со степенью инвалидности. С предложениями на неё вышли преступники.

Накануне, в дежурную часть полиции Нягани поступило заявление от 50-летней жительницы города о том, что мошенники обманным путем завладели ее деньгами в размере 20 000 рублей.

Женщина с целью приобретения системы замещения волос для своей дочери со степенью инвалидности искала интернет-магазин с подобными товарами. На одном из сайтов постижерных товаров заявительница нашла подходящую систему и оставила заявку на приобретение выбранного товара на общую сумму 40 тысяч рублей.

- После этого со мной связался консультант, который сообщил, что мне необходимо внести предоплату в размере 50% от стоимости товара. Я перевела денежные средства в размере 20 тысяч рублей на указанный консультантом банковский счет - пояснила женщина. После совершения перевода продавец перестал выходить на связь, товар не был доставлен, а деньги не возвращены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU