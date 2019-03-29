СЕГОДНЯ 07:27 2019-03-29T07:27:24+03:00

Погода в Югре 29 марта: +5 градусов и мокрый снег Фото: Татьяна Коркина

Ветер усиливается до 14 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

В пятницу 29 марта в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедные явления, слабый туман. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем +1,+6 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3,+5 градусов.

В Сургуте облачная погода, вечером синоптик прогнозируют дождь. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха: 0,+5 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный 3-12 метров в секунду. Температура воздуха: -1, +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU