В Ханты-Мансийске завоют сирены
Жителям окружной столицы завтра, 29 марта, предстоит услышать вой сирен. Это не внештатная ситуация, а плановая проверка системы оповещения населения с включением электросирен. Она запланирована с 10.00 до 11.00 по местному времени .
Проверка проводится Управлением гражданской защиты населения г. Ханты-Мансийска с целью оценки технического состояния аппаратуры оповещения и работоспособности электросирен в преддверии паводкоопасного и пожароопасного периодов 2019 года.
В остальных муниципальных образованиях проверку систем оповещения планируется провести 4 апреля.
В период проведения технической проверки средств оповещения населению необходимо соблюдать спокойствие.
ИСТОЧНИК KP.RU