СЕГОДНЯ 16:03 2019-03-28T16:03:22+03:00

В Ханты-Мансийске завоют сирены. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югры

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Жителям окружной столицы завтра, 29 марта, предстоит услышать вой сирен. Это не внештатная ситуация, а плановая проверка системы оповещения населения с включением электросирен. Она запланирована с 10.00 до 11.00 по местному времени .

Проверка проводится Управлением гражданской защиты населения г. Ханты-Мансийска с целью оценки технического состояния аппаратуры оповещения и работоспособности электросирен в преддверии паводкоопасного и пожароопасного периодов 2019 года.

В остальных муниципальных образованиях проверку систем оповещения планируется провести 4 апреля.

В период проведения технической проверки средств оповещения населению необходимо соблюдать спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU