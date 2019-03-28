СЕГОДНЯ 15:53 2019-03-28T15:53:03+03:00

В Радужном за нетрезвую езду осудили молодого мужчину. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Он направлен в колонию на полгода

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Накануне Радужнинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 25-летнего местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Известно, что подсудимый, будучи ранее осужденным за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в январе 2019 года вновь сел пьяным за руль автомобиля.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU