СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-28T15:35:32+03:00

В Югорчке пожарные эвакуировали несколько сотен животных из горящего свинарника. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Поросячьего визга наслушались огнеборцы, когда прибыли на территорию полыхающего свинарника в Югорске. Перед тушением пришлось эвакуировать несколько сотен животных.

Как сообщает МЧС России по ХМАО-Югре, пожар произошёл в здании свинофермы на территории крестьянско-фермерского хозяйства. Сообщение о происшествии поступило утром, в 8 часов 34 минуты. Заявитель сообщил, что горит переход между двумя строениями свинофермы.

К месту вызова были направлены четыре единицы основной техники. Учитывая, что расстояние от пожарно-спасательной части до места пожара составляет 11 километров, то к моменту прибытия пожарных расчетов наблюдалось открытое горение кровли перехода между свинарниками, создалась угроза распространения огня на кровлю основных двух строений свинофермы. Внутри и снаружи помещения наблюдалось сильное задымление. Людей в здании не было. Свиней эвакуировали.

Ситуация осложнялась тем, что район, где произошел пожар, безводный. Подвоз воды осуществлялся пожарными автоцистернами и приспособленной техникой фермерского хозяйства. Ближайший пожарный гидрант находился на расстоянии 8 километров от места пожара.

- Несмотря на нехватку воды, огнеборцам удалось сдержать пожар, - говорит начальник службы пожаротушения Игорь Кондин, - Нужно отметить и действия работников фермерского хозяйства: они не стояли на месте, а наоборот, активно оказывали посильную помощь для ликвидации возгораний.

В результате этого происшествия гибели, травм людей и животных не допущено. Огнем поврежден переход между свинарниками на площади 130 квадратных метров. Дознаватели устанавливаю причину и виновных в возникновении пожара.

По предварительной версии, причиной пожара могли стать нарушения при эксплуатации печи.

ИСТОЧНИК KP.RU