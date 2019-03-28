Югорчанин через Роспотребнадзор вернул бонусные баллы с «М.Видео»

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-28T14:59:35+03:00

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Житель Югры вытребовал законно обещанные боеусные баллы от магазина бытовой техники. Для этого ему пришлось пойти в Роспотребнадзор.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Югры, в ведомство поступила жалоба потребителя услуг, на ООО «М.Видео». Согласно доводам югорчанина, он приобрел в магазине бытовую технику по акции «Cash back со всех покупок» - ему должны были вернуть бонусные балы, которые в дальнейшем можно обменять на реальный товар. Однако балы не начислены, что побудило потребителя в досудебном порядке написать претензию в адрес магазина и официальный сайт компании, но вопрос так и не разрешился.

Силами сотрудников Роспотребнадзора, бонусные баллы были зачислены на карту потребителя, спорный вопрос урегулирован юридическим лицом добровольно. В период проверки доводов, указанных в заявлении, часто хозяйствующие субъекты признают свою вину и удовлетворяют требования потребителей в добровольном порядке, или наоборот, представляют документы, подтверждающие факт того, что права потребителя не нарушались.

ИСТОЧНИК KP.RU