2019-03-28T14:59:35+03:00
Общество

Югорчанин через Роспотребнадзор вернул бонусные баллы с «М.Видео»

Претензию магазин проигнорировал
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Югры вытребовал законно обещанные боеусные баллы от магазина бытовой техники. Для этого ему пришлось пойти в Роспотребнадзор.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Югры, в ведомство поступила жалоба потребителя услуг, на ООО «М.Видео». Согласно доводам югорчанина, он приобрел в магазине бытовую технику по акции «Cash back со всех покупок» - ему должны были вернуть бонусные балы, которые в дальнейшем можно обменять на реальный товар. Однако балы не начислены, что побудило потребителя в досудебном порядке написать претензию в адрес магазина и официальный сайт компании, но вопрос так и не разрешился.

Силами сотрудников Роспотребнадзора, бонусные баллы были зачислены на карту потребителя, спорный вопрос урегулирован юридическим лицом добровольно. В период проверки доводов, указанных в заявлении, часто хозяйствующие субъекты признают свою вину и удовлетворяют требования потребителей в добровольном порядке, или наоборот, представляют документы, подтверждающие факт того, что права потребителя не нарушались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске завоют сирены
В Радужном за нетрезвую езду осудили молодого мужчину
В Югорчке пожарные эвакуировали несколько сотен животных из горящего свинарника
Задержана сургутянка, которая присвоила утерянный у банкомата телефон
В Югорске открыт спортивный комплекс с уникальным залом
В бюджет Нижневартовска поступила огромная сумма денег
«Свидетелей Иеговы» из Сургута никто из следователей не пытал
В Нижневартовске 15 семей не желают переезжать из балков в благоустроенные квартиры
В Ханты-Мансийске филателиста мошенники обманули на 30 тысяч рублей
В Югре с 1 апреля начнут «охоту» на непривитых от кори жителей и гостей округа
Детям-сиротам из Нижневартовска выдали ключи от новеньких квартир
С наступлением тепла в Югре продолжат благоустройство дворов
Мастер из Советского заменил телефон девушки на сломанный под предлогом звонка
В День оленевода в Когалыме ограничат движение транспорта
Сургутянку лишат родительских прав за жестокие избиения двухлетнего сына
Студенты Ханты-Мансийска составляют портрет путешественника
Водитель маршрутки из Нижневартовска устроил массовое ДТП
В Сургуте снесли первый светодиодный рекламный экран
В Нижневартовске увеличат количество мест в ясельных группах для грудничков
Муниципалитеты Югры направят на проекты 640 миллионов рублей
В Ханты-Мансийске директор фирмы скрыл от налоговой миллионы рублей
В Урае нетрезвый угонщик без прав попал в ДТП и сбежал с места аварии
Погода в Югре 28 марта: стойкий плюс и небольшие осадки
Пять человек получили травмы в результате столкновения двух маршруток в Нижневартовске
Семья их Ханты-Мансийска выиграла в лотерею больше миллиона рублей
Владелица лишней квартиры из Нижневартовска перевела деньги мошеннику по его просьбе
Сайт «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица» пользуется большой популярностью