Задержана сургутянка, которая присвоила утерянный у банкомата телефон
Девушке грозит до трёх лет тюрьмы
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Накануне оперативники Сургутского района задержали местную девушку за кражу телефона.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Сургутского района обратился мужчина, который обнаружил пропажу сотового телефона стоимостью более 13 тысяч рублей.
Оперативники задержали 23-летнюю подозреваемую. Злоумышленница пояснила, что, находясь в банке, заметила, как один из посетителей забыл около банкомата свой гаджет. Девушка присвоила себе телефон в надежде, что хозяин не вспомнит, где потерял свое имущество.
В настоящее время в отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU