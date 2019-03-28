2019-03-28T14:50:35+03:00
Происшествия

Задержана сургутянка, которая присвоила утерянный у банкомата телефон

Девушке грозит до трёх лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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Накануне оперативники Сургутского района задержали местную девушку за кражу телефона.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Сургутского района обратился мужчина, который обнаружил пропажу сотового телефона стоимостью более 13 тысяч рублей.

Оперативники задержали 23-летнюю подозреваемую. Злоумышленница пояснила, что, находясь в банке, заметила, как один из посетителей забыл около банкомата свой гаджет. Девушка присвоила себе телефон в надежде, что хозяин не вспомнит, где потерял свое имущество.

В настоящее время в отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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