В Югорске открыт спортивный комплекс с уникальным залом
В Югорске сегодня, 28 марта, состоялось открытие физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом, который стал не только самым большим в нашем регионе, но и одним из крупнейших на Урале.
Общая площадь объекта, предназначенного для проведения учебно-тренировочных занятий по различным видам спорта (мини-футбол, волейбол, бокс, акробатика, баскетбол, восточные единоборства и др.), составляет почти 18000 кв.м. Одновременно здесь смогут заниматься 390 человек, в их числе лица с ограниченными возможностями здоровья.
Комплекс включает в себя: тренажерный зал, сауну, фитнес-центр, универсальный игровой зал, универсальный тренировочный зал, аквапарк, кафе-бар, бильярдную, конференц-зал.
Планируется, что физкультурно-спортивный комплекс станет площадкой для проведения всероссийских и окружных спортивных соревнований, здесь же разместится спортивная школа олимпийского резерва «Центр югорского спорта».
ИСТОЧНИК KP.RU