2019-03-28T14:39:01+03:00
Общество

В Югорске открыт спортивный комплекс с уникальным залом

Он станет площадкой для проведения всероссийских и окружных спортивных соревнований
Алена Кульмухаметова
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В Югорске сегодня, 28 марта, состоялось открытие физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом, который стал не только самым большим в нашем регионе, но и одним из крупнейших на Урале.

Общая площадь объекта, предназначенного для проведения учебно-тренировочных занятий по различным видам спорта (мини-футбол, волейбол, бокс, акробатика, баскетбол, восточные единоборства и др.), составляет почти 18000 кв.м. Одновременно здесь смогут заниматься 390 человек, в их числе лица с ограниченными возможностями здоровья.

Комплекс включает в себя: тренажерный зал, сауну, фитнес-центр, универсальный игровой зал, универсальный тренировочный зал, аквапарк, кафе-бар, бильярдную, конференц-зал.

Планируется, что физкультурно-спортивный комплекс станет площадкой для проведения всероссийских и окружных спортивных соревнований, здесь же разместится спортивная школа олимпийского резерва «Центр югорского спорта».

ИСТОЧНИК KP.RU

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