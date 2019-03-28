2019-03-28T13:44:36+03:00
Общество

«Свидетелей Иеговы» из Сургута никто из следователей не пытал

Гематомы и ожоги появились много позже их заявлений
Алена Кульмухаметова
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«Свидетелей Иеговы» из Сургута никто из следователей не пытал. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югры«Свидетелей Иеговы» из Сургута никто из следователей не пытал. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югры
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Следователи Югры продолжают проверку по фактам заявлений участников «Свидетели Иеговы в городе Сургут» по распространению информации о нарушении их прав и применении насилия являются попыткой воздействия на следствие и направлены на дискредитацию правоохранительных органов.

Напомним, в феврале 2019 года во время расследования уголовного дела о незаконной деятельности на территории Сургута религиозной организации «Свидетели Иеговы» в соцсетях и СМИ появилась информация о пытках над участниками этой группы людей. По поручению и.о. руководителя следственного управления по данному факту была организована процессуальная проверка, проведение которой поручено следователям отдела по расследованию особо важных дел.

Также из других правоохранительных органов поступили заявления от девяти граждан, в которых сообщалась аналогичная информация о том, что сотрудники правоохранительных органов избивали их и пытали получения признательных показаний.

Выяснилось, что в отношении нескольких участников следственных действий сотрудниками полиции были применены боевые приемы, что способствовало получению незначительных гематом и ссадин на ногах.

Остальные телесные повреждения, на которые ссылаются заявители, в том числе повреждения в виде ожоговых ран, якобы полученных от действия электрошокера, согласно заключениям проведенных судебно-медицинских экспертиз не могли быть получены в день проведения следственных действий, а были образованы позже. При этом, у нескольких заявителей, сообщивших о применении к ним насилия, судебно-медицинская экспертиза вообще не выявила каких-либо телесных повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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