В Нижневартовске 15 семей не желают переезжать из балков в благоустроенные квартиры

СЕГОДНЯ 13:12 2019-03-28T13:12:19+03:00

Они желают остаться на земле

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В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается программа по переселению югорчан из балочных строений. Правительства округа практически на 100% исполнили эту программу.

Только в Нижневартовске из 700 балков осталось 15. Причиной тому – нежелание самих вартовчан покидать обжитое место.

- Граждане не хотят воспользоваться субсидией, хотят остаться на этих земельных участках, - пояснил Василий Тихонов.

Губернатор Югры Наталья Комарова потребовала найти компромисс для удовлетворения обеих сторон.

- Если размещение жилья на этих территориях противоречит закону, то действуйте в соответствии с законодательством, обеспечивая безопасность людей, - заявила глава региона.

Также в городе было расселено 42 аварийных дома. Полностью выполнен план прошлого года и уже 60% от планов 2019 года. Город получил из окружного бюджета более 1 миллиарда рублей, благодаря чему 1,5 тысячи вартовчан улучшили жилищные условия – рекордный показатель за последние несколько десятков лет.

ИСТОЧНИК KP.RU