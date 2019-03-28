В Ханты-Мансийске филателиста мошенники обманули на 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-28T12:49:47+03:00

Марки он так и не получил

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Житель Ханты-Мансийска перевёл мошенникам деньги за желанные почтовые марки. Как оказалось, деньги он потратил зря.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 49-летний житель окружной столицы на популярном сайте бесплатных объявлений нашел информацию о продаже почтовых марок. Созвонившись с продавцом, мужчина в качестве задатка перечислил денежные средства на сумму около 30 000 рублей. После перевода филателист желаемые марки не получил, а продавец перестал выходить на связь.

А в Сургутском районе местный житель сообщил в дежурную часть о хищении денег. Установлено, что заявитель через сайт «Электра-3» решил приобрести токарный станок, и перевел в залог покупки сумму в размере более 25 тысяч рублей, но, ни товара, ни денег он не получил.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU