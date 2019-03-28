2019-03-28T11:58:42+03:00
Общество

В Югре с 1 апреля начнут «охоту» на непривитых от кори жителей и гостей округа

Все случаи заболевания - завозные
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре с 1 апреля начнут «охоту» на непривитых от кори жителей и гостей округаВ Югре с 1 апреля начнут «охоту» на непривитых от кори жителей и гостей округаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В срок с 1 апреля по 1 октября 2019 будет проводиться подчищающая иммунизация против кори населения округа, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, не привитых против кори.

По данным Роспотребнадзора ХМАО-Югры, под пристальное внимание медиков будут взяты и другие труднодоступные контингенты (кочующее население, беженцы, вынужденные переселенцы, внутренние и внешние мигранты, религиозные сообщества), не болевшие корью, не привитые (привитые однократно и непривитые полностью), не имеющие сведений о прививках против кори.

Ранее специалисты установили, что первый заболевший не привитый против кори, в начале января находился в активном очаге кори в Екатеринбурге. По возвращении он заболел, в связи с чем много и тщательно обследовался. Поэтому в социальной структуре заболевших есть медицинские и немедицинские работники больницы, дошкольник, школьники, взрослые неработающие, в том числе беременная женщина, служащие и вахтовик. У всех заболевших выявлена средняя степень тяжести.

Напомним, что в июле – августе 2018 года в стране проводилась подчищающая иммунизация. В Нягани в ходе этой кампании отказались от иммунизации родители 170 детей, один работник образовательной организации, 17 работников торговли. Как следствие слабой иммунной к кори прослойки населения в конце 2018 года сформировался активный эпидемический очаг кори с 4 лабораторно подтверждёнными случаями.

Добавим, что корь – чрезвычайно заразна. Сейчас активный эпидемический очаг кори в Нягани сформировался с 22 января, где сегодняшний день лабораторно подтверждено 16 случаев кори.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске завоют сирены
В Радужном за нетрезвую езду осудили молодого мужчину
В Югорчке пожарные эвакуировали несколько сотен животных из горящего свинарника
Югорчанин через Роспотребнадзор вернул бонусные баллы с «М.Видео»
Задержана сургутянка, которая присвоила утерянный у банкомата телефон
В Югорске открыт спортивный комплекс с уникальным залом
В бюджет Нижневартовска поступила огромная сумма денег
«Свидетелей Иеговы» из Сургута никто из следователей не пытал
В Нижневартовске 15 семей не желают переезжать из балков в благоустроенные квартиры
В Ханты-Мансийске филателиста мошенники обманули на 30 тысяч рублей
Детям-сиротам из Нижневартовска выдали ключи от новеньких квартир
С наступлением тепла в Югре продолжат благоустройство дворов
Мастер из Советского заменил телефон девушки на сломанный под предлогом звонка
В День оленевода в Когалыме ограничат движение транспорта
Сургутянку лишат родительских прав за жестокие избиения двухлетнего сына
Студенты Ханты-Мансийска составляют портрет путешественника
Водитель маршрутки из Нижневартовска устроил массовое ДТП
В Сургуте снесли первый светодиодный рекламный экран
В Нижневартовске увеличат количество мест в ясельных группах для грудничков
Муниципалитеты Югры направят на проекты 640 миллионов рублей
В Ханты-Мансийске директор фирмы скрыл от налоговой миллионы рублей
В Урае нетрезвый угонщик без прав попал в ДТП и сбежал с места аварии
Погода в Югре 28 марта: стойкий плюс и небольшие осадки
Пять человек получили травмы в результате столкновения двух маршруток в Нижневартовске
Семья их Ханты-Мансийска выиграла в лотерею больше миллиона рублей
Владелица лишней квартиры из Нижневартовска перевела деньги мошеннику по его просьбе
Сайт «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица» пользуется большой популярностью