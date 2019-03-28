СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-28T11:58:42+03:00

В Югре с 1 апреля начнут «охоту» на непривитых от кори жителей и гостей округа Фото: Татьяна Коркина

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В срок с 1 апреля по 1 октября 2019 будет проводиться подчищающая иммунизация против кори населения округа, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, не привитых против кори.

По данным Роспотребнадзора ХМАО-Югры, под пристальное внимание медиков будут взяты и другие труднодоступные контингенты (кочующее население, беженцы, вынужденные переселенцы, внутренние и внешние мигранты, религиозные сообщества), не болевшие корью, не привитые (привитые однократно и непривитые полностью), не имеющие сведений о прививках против кори.

Ранее специалисты установили, что первый заболевший не привитый против кори, в начале января находился в активном очаге кори в Екатеринбурге. По возвращении он заболел, в связи с чем много и тщательно обследовался. Поэтому в социальной структуре заболевших есть медицинские и немедицинские работники больницы, дошкольник, школьники, взрослые неработающие, в том числе беременная женщина, служащие и вахтовик. У всех заболевших выявлена средняя степень тяжести.

Напомним, что в июле – августе 2018 года в стране проводилась подчищающая иммунизация. В Нягани в ходе этой кампании отказались от иммунизации родители 170 детей, один работник образовательной организации, 17 работников торговли. Как следствие слабой иммунной к кори прослойки населения в конце 2018 года сформировался активный эпидемический очаг кори с 4 лабораторно подтверждёнными случаями.

Добавим, что корь – чрезвычайно заразна. Сейчас активный эпидемический очаг кори в Нягани сформировался с 22 января, где сегодняшний день лабораторно подтверждено 16 случаев кори.

ИСТОЧНИК KP.RU