2019-03-28T11:31:23+03:00
Общество

Детям-сиротам из Нижневартовска выдали ключи от новеньких квартир

Дом расположен в квартале «Центральный»
Алена Кульмухаметова
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Детям-сиротам из Нижневартовска выдали ключи от новеньких квартир. Фото с сайта администрации города НижневартовскДетям-сиротам из Нижневартовска выдали ключи от новеньких квартир. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске 15 детей-сирот, а также детей, оставшиеся без попечения родителей, получили квартиры в новом доме.

По данным городской администрации, в 2018 году по договорам купли-продажи было приобретено 52 жилых помещения, по договорам долевого участия - 34. Сейчас заселяются 15 квартир. Еще 19 квартир планируется к заселению во втором квартале текущего года.

Добавим, что двадцатиэтажный дом, где будут жить молодые новоселы, расположен в квартале «Центральный». Он введен в эксплуатацию в декабре прошлого года. Застройщиком выступил окружной фонд развития жилищного строительства «Жилище».

Добавим, власти муниципалитета для детей-сирот в текущем году приобретут еще 66 квартир с чистовой отделкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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