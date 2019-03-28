2019-03-28T11:11:48+03:00
Общество

С наступлением тепла в Югре продолжат благоустройство дворов

Из депутатского фонда на эти цели направят 112,5 млн рублей
Алена Кульмухаметова
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Благоустройство дворов стало темой встречи губернатора Югры Натальи Комаровой с представителями парламентских фракций.

Спикер парламента Борис Хохряков сообщил, что члены фракции поддержали предложение главы региона о направлении средств из депутатского фонда на благоустройство в размере 112,5 млн рублей.

Наталья Комарова обратила внимание на необходимость благоустройства дворов, которые не входят в перечень объектов благоустройства в рамках федеральной программы.

- Останавливаться нельзя, я считаю. Потому что мы запустили инициативное бюджетирование, голосование. Сейчас думаем, каким образом возможно софинансировать муниципалитеты из окружного бюджета именно для благоустройства дворов. Это правильно, потому что это наша региональная инициатива – запуск марафона по благоустройству. Нельзя останавливаться, тем более что дворы нужно приводить в порядок, - сказала глава региона.

Напомним, что на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды депутаты думы автономного округа выделяли средства и в 2017, и в 2018 годах. В целом благодаря софинансированию мероприятий в 2017 году благоустроено 98 объектов, а в 2018 - более 160.

ИСТОЧНИК KP.RU

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