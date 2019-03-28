СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-28T11:02:16+03:00

Мастер из Советского заменил телефон девушки на сломанный под предлогом звонка. Фото с сайта pixabay.com

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Дорогой телефон мастер по ремонту мобильников из города Советский присмотрел у девушки, будучи в гостях.

Как сообщает УМВД по ХМАР-Югре, 28-летний мужчина, находясь в гостях в одной из квартир дома по улице Макаренко города Советский, воспользовавшись телефоном знакомой девушки, похитил дорогостоящий гаджет.

В один из дней к нему обратился знакомый с просьбой поменять его сотовый на телефон какой-нибудь другой марки. Молодой человек предложил в качестве обмена свой личный сотовый. Через какой-то период знакомый вернулся к нему с просьбой отремонтировать уже обменянный телефон, так как задняя крышка треснула от вздутия батареи. После того, как знакомый сдал ему телефон, он начал им пользоваться сам.

В один из дней злоумышленник отправился в гости к своим знакомым. На вечеринке он заприметил такой же телефон у одной из девушек. Под предлогом звонка, он завладел телефоном заявительницы и совершил его подмену, вложив в чехол от ее сотового свой сломанный гаджет.

В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ущерб от преступных посягательств составил порядка 14 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU