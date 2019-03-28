В День оленевода в Когалыме ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-28T10:51:47+03:00

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Праздник коренных малочисленных народов севера – День оленевода состоится 30 марта в Когалыме. В этот день для безопасности горожан будут перекрыты некоторые улицы.

Так, по данным городской администрации, на период проведения мероприятий с 9:00 до 17:00 будет перекрыто дорожное движение от перекрестка улиц Северная – Сургутское шоссе до перекрестка улиц Сургутское шоссе – Лангепасская.

Объезд будет организован через Северную промышленную зону по ул. Лангепасская.

Сам праздник состоится в 10.30 на территории городского пляжа. Программа праздника как всегда насыщена и разнообразна. В спортивных состязаниях по национальным видам спорта – гонках на оленьих упряжках, метании тынзяна на хорей, прыжках через нарты, перетягивании палки, национальной борьбе, - смогут показать себя самые ловкие и сильные.

ИСТОЧНИК KP.RU