Сургутянку лишат родительских прав за жестокие избиения двухлетнего сына

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-28T10:01:42+03:00

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Неизвестно, что пришлось пережить малышу за два года, что он находился рядом со свое жестокой матерью. Сургутянка избила ребёнка атк, что ему понадобилась помощь медиков.

Как сообщает следственный комитет Югры, накануне завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Сургута. Женщина обвиняется в истязании малолетнего и неисполнении обязанности по воспитанию малолетнего. Преступление выявлено во взаимодействии полицией Сургута.

О жестоком обращении с двухлетним мальчиком стало известно в феврале 2019 года, когда ребенок с многочисленными гематомами и ушибами поступил в городскую больницу. Несмотря на то, что первоначально мать ребенка давала пояснения о том, что сын травмировался по неосторожности, следователи установили, что в январе и феврале 2019 года женщина неоднократно била мальчика руками и ремнем.

В настоящее время ребенок изъят из семьи и помещен органами опеки и попечительства в специальное детское учреждения. В дальнейшем, компетентными службами будет рассмотрен вопрос о лишении женщины родительских прав.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, прокурором утверждено обвинительное заключение и вскоре обвиняемая предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU