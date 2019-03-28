2019-03-28T09:53:06+03:00
Общество

Студенты Ханты-Мансийска составляют портрет путешественника

Они проводят анкетирование и опрос гостей в аэропорту и гостиницах
Алена Кульмухаметова
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Студенты Ханты-Мансийска составляют портрет путешественника. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскСтуденты Ханты-Мансийска составляют портрет путешественника. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Эксперты управления по развитию туризма и внешних связей совместно со студентами Югорского Государственного Университета составляют портрет путешественников, приезжающих в окружную столицу. Необычное исследование проводится с помощью социологического опроса.

Как сообщают организаторы исследования, в ближайшее время в Ханты-Мансийске станет известно, каким туристам интересен город, какие места больше всего они посещают и какие мероприятия самые востребованные.

- Для формирования стратегии дальнейшего развития сферы туризма, востребованного туристского продукта, определения направлении его продвижения, мы должны понимать, какой он наш потенциальный турист, какие запросы у него есть и что бы он хотел получить, приехав в Ханты-Мансийск, – рассказала директор управления по развитию туризма и внешних связей Анна Линкер.

Студенты ЮГУ проводят анкетирование и опрос гостей в аэропорту и гостиницах города. Уже сегодня можно озвучить первые полученные данные. Так, в Ханты-Мансийск чаще приезжают люди от 25 лет с целью делового туризма, в командировки, на 3 - 5 дней. В свободное время, как правило, они изучают инфраструктуру города, как самостоятельно, так и с туроператорами. Многие из опрошенных отметили, что хотели бы вернуться в Ханты-Мансийск повторно и детальнее познакомиться с национальным колоритом Югры.

Второй частью изучения туристического рынка будет маркетинговое исследование, которое проведут в соседних городах Когалыме, Сургуте, Нижневартовске, Нягани и Югорске. Его задача выяснить, какой процент жителей этих городов бывал в окружной столице и готовы ли жители Югры путешествовать по своему краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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