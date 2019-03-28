Водитель маршрутки из Нижневартовска устроил массовое ДТП

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-28T09:33:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось в Нижневартовске накануне. Пострадали пассажиры маршруток.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, около 14:00 в городе Нижневартовск на улице 2П2 Западный промышленный узел 28-летний водитель маршрутной «Газели» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «БМВ», затем автомобиль «Газель» отбросило на встречку, где произошло столкновение с другой маршрутной «Газелью». В результате происшествия пять человек, пассажиры маршрутных транспортных средств, получили травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в которых пять человек получили травмы.

Задержано семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, шесть – за отказ от медицинского освидетельствования и трое – за повторное управление с признаками опьянения. 35 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU