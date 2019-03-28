В Сургуте снесли первый светодиодный рекламный экран

СЕГОДНЯ 09:04 2019-03-28T09:04:03+03:00

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Демонтаж первого из шести запланированных светодиодных экранов проходил сегодня в районе дома № 22 по улице Энергетиков в Сургуте. Всего с улиц города предстоит снести порядка 300 билбордов. Общее же количество рекламных транспарантов, подлежащих демонтажу около 3000.

По словам заместитель начальника контрольного управления Владимира Токмянина, на 1 марта текущего года уже снесено порядка 52 таких устройства, еще 29 были убраны силами собственников этих щитов. Таким образом, Сургут освободился от 81 рекламного короба за период с начала октября 2018 года по 1 марта 2019-го. В марте также проведена работа по демонтажу 15 конструкций. Эта работа продлится до 2020-го года.

Демонтируются такие конструкции потому что эксплуатируются незаконно, то есть разрешения, выданные на установку и эксплуатацию данных щитов сроком на пять лет, уже давно закончились, а за получением нового разрешения никто не обращался.

- Что касается сегодняшнего экрана, то судебное постановление по его сносу было вынесено еще в 2017-м году. Но собственник отказывался самостоятельно убирать эту конструкцию, поэтому было принято решение демонтировать его силами администрации города, - заявили местные власти.

Отметим, что сами сургутяне в соцсетях действия местных властей комментируют по разному.

«По мне, так не мешал», «это же почти легенда», «больше же некуда потратить бюджетные деньги» - пишут горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU