СЕГОДНЯ 08:48 2019-03-28T08:48:18+03:00

В Нижневартовске увеличат количество мест в ясельных группах для грудничков. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Ясельных групп для малышей от двух месяцев станет больше в Нижневартовске. Об этом заявил глава города Василий Тихонов на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой.

Напомним, муниципалитет стал первым в Югре и одним из первых в России, где создали ясельные группы для малышей в возрасте от двух месяцев до года. Уже создано семь групп на 70 мест. Как показывает статистика, спрос на посещение данных групп высокий, поэтому власти намерены продолжить работу в данном направлении.

Для малышей составляется особое меню и выбираются специальные развивающие программы. Первая группа была открыта водном из детских садов города и приняла 10 грудничков. Спрос у родителей на группы оказался большим, потому власти намерены увеличить количество мест в ясельных группах.

ИСТОЧНИК KP.RU