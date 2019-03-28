2019-03-28T08:48:18+03:00
Общество

В Нижневартовске увеличат количество мест в ясельных группах для грудничков

Спрос ни них оказался большим
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске увеличат количество мест в ясельных группах для грудничков. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске увеличат количество мест в ясельных группах для грудничков. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Ясельных групп для малышей от двух месяцев станет больше в Нижневартовске. Об этом заявил глава города Василий Тихонов на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой.

Напомним, муниципалитет стал первым в Югре и одним из первых в России, где создали ясельные группы для малышей в возрасте от двух месяцев до года. Уже создано семь групп на 70 мест. Как показывает статистика, спрос на посещение данных групп высокий, поэтому власти намерены продолжить работу в данном направлении.

Для малышей составляется особое меню и выбираются специальные развивающие программы. Первая группа была открыта водном из детских садов города и приняла 10 грудничков. Спрос у родителей на группы оказался большим, потому власти намерены увеличить количество мест в ясельных группах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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