Муниципалитеты Югры направят на проекты 640 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:35 2019-03-28T08:35:12+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание постоянной комиссии совета по развитию местного самоуправления в автономном округе. В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие главы муниципалитетов.

Муниципалитеты участвуют в 23 из 52 региональных проектов, в 16 – все муниципальные образования. Деятельность осуществляется по семи направлениям: малое и среднее предпринимательство, культура, демография, экология, образование, безопасные и качественные автомобильные дороги, жилье и городская среда.

Ряд муниципалитетов в своих программах выделили отдельной строкой – сколько денежных средств и на какие мероприятия будут потрачены в рамках благоустройства населённых пунктов Югры. В то же время в большинстве других территорий такой практики нет.

Напомним, на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 24 декабря 2018 года, утверждены паспорта 12 национальных проектов, которые включают в себя 67 федеральных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU