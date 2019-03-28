СЕГОДНЯ 07:56 2019-03-28T07:57:42+03:00

В Ханты-Мансийске директор фирмы скрыл от налоговой миллионы рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Ущерб нанесённый государственному бюджету югорским бизнесменом уточняется. Ведутся следственные действия.

По данным следственного комитета Югры, возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Карина». Он подозревается в сокрытии денег либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

По данным ведомства, подозреваемый, зная о наличии налоговой задолженности в сумме более шести миллионов рублей, а также то, что в связи с неисполнением им обязанностей по уплате налогов налоговой службой приняты предусмотренные законодательством меры принудительного взыскания, сокрыл деньги фирмы. По данным следствия подозреваемый, минуя расчетные счета фирмы, провел финансовые операции, связанные с ведением бизнеса на сумму свыше 18 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и возмещение в бюджет государства причиненного материального ущерба.

Стоит отметить, что ранее директор фирмы уже привлекался к ответственности за совершение налогового преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU