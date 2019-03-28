СЕГОДНЯ 07:32 2019-03-28T07:34:39+03:00

В Урае нетрезвый угонщик без прав попал в ДТП и сбежал с места аварии. Фото с сайта pixabay.com

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Угнать машину приятеля жителю Урая было не сложно, ведь ключи оказались в замке зажигания, а дверь не заперта.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, накануне в дежурную часть полиции Урая обратился мужчина с сообщением, что в его автомобиль «Газель» въехала машина «Нексия», водитель и пассажир которой скрылись с места ДТП.

Полицейские выяснили, что накануне происшествия, около 6 часов утра, 26-летний нетрезвый подозреваемый со своим приятелем пришел к бывшему коллеге с просьбой, чтобы последний довез его домой. Ранним гостям никто дверь не открыл. Молодые люди заметили на стоянке автомобиль спящего приятеля и решили в нём погреться.

Увидев в замке зажигания ключи, у подозреваемого возникло желание покататься по городу и попал в ДТП. Отметим, что прав на управление транспортным средством у правонарушителя никогда не было.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/699702" frameborder="0"></iframe> Угонщик из Урая попал в ДТП на чужом авто.

ИСТОЧНИК KP.RU