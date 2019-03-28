СЕГОДНЯ 07:15 2019-03-28T07:15:42+03:00

Погода в Югре 28 марта: стойкий плюс и небольшие осадки Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

В четверг 28 марта в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2,+7 градусов, местами 0,-5 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2,+4 градусов.

В Сургуте переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный, южный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха:-1, +4 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный, юго-восточный, южный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха: 0, +3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU