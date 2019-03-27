2019-03-27T15:55:21+03:00
Происшествия

Пять человек получили травмы в результате столкновения двух маршруток в Нижневартовске

Массовое ДТП произошло днём
Алена Кульмухаметова
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Сегодня днём, 27 марта, в Нижневартовске произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек.

По предварительным данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 14:00 на улице 2П2 произошло столкновение трех автомобилей: двух маршрутных «Газелей» и «БМВ».

На данный момент в результате дорожно-транспортного происшествия пять человек, пассажиры маршрутных транспортных средств, получили телесные повреждения.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Добавим, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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