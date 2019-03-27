2019-03-27T15:40:01+03:00
Общество

Семья их Ханты-Мансийска выиграла в лотерею больше миллиона рублей

Женщина мечтала о выигрыше в 200 тысяч
Алена Кульмухаметова
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Семья их Ханты-Мансийска выиграла в лотерею больше миллиона рублей. Фото с сайта pixabay.comСемья их Ханты-Мансийска выиграла в лотерею больше миллиона рублей. Фото с сайта pixabay.com
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Более чем в пять раз оказались выше ожидания Татьяны Коловой из Ханты-Мансийска. Женщина мечтала на мелкие расходы выиграть в лотерею 200 тысяч рублей, а получила 1 137 500 рублей.

— Я очень хотела выиграть 200 тысяч рублей, а тут такая удача! До сих пор не верится, что все происходит наяву. Наши друзья, когда узнали о победе, стали расспрашивать, как проснуться миллионерами, — смеется Татьяна.

Если правильно сформулировать свои желания, то они обязательно сбудутся, считает семья Коловых.

Счастливый билет купила супруга Татьяна. Она рассказала, участвовать в лотерее — давняя семейная традиция.

Накануне выигрыша муж Татьяны Артем загадал желание быстро разбогатеть. Супруги верили в удачу и с нетерпением ждали результатов тиража.

Победители решили отложить выигрыш на будущее. А пока ничего не планируют менять в своей жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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