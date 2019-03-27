Владелица лишней квартиры из Нижневартовска перевела деньги мошеннику по его просьбе

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-27T15:27:08+03:00

Женщина была уверена, что говорит с квартиросъёмщиком

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Варточанка попала в сети мошенников при попытке сдать лишнюю квартиру в аренду. Женщина не ожидала, что ей позвонил преступник.

Как сообщает городская полиция, жительница Нижневартовска выставила объявление в Интернете о том, что сдает квартиру. К ней на связь вышел некий Иван Викторович, который сообщил, что планирует переезд в Нижневартовск и желал бы снять жилье.

Условия, которые выдвинула хозяйка квартиры, устроили мужчину и он попросил номер банковской карточки, куда можно было бы перевести предоплату. Женщина назвала реквизиты, после чего незнакомец перезвонил опять и сообщил, что ошибочно перевел деньги не на тот счет, и попросил вартовчанку вернуть ему деньги.

Не догадываясь, что общается с мошенником, женщина сделала перерасчет и перевела на указанный счет 19 000 рублей, после чего связь с незнакомцем прервалась. По факту обмана сотрудники возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU