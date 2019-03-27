Сайт «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица» пользуется большой популярностью

СЕГОДНЯ 14:58 2019-03-27T14:58:45+03:00

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Лучшим в номинации «Портал туристского событийного мероприятия 2018 года» в третьем всероссийском конкурсе «Лучший туристский портал» назван сайт культурно-туристского проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица».

Сайт был создан еще в 2013 году и сегодня это полноценный портал, где есть вся информация о проекте. Он максимально прост в использовании, любой желающий может перейти на страницу и увидеть полный список предстоящих мероприятий, узнать о конкурсах, посмотреть видео и фотоотчеты. Создание качественного интернет продукта стало возможным благодаря нашим партнерам, которых на сегодняшний день более 100.

- Это культурные, спортивные, образовательные учреждения города, рестораны, гостиницы и туроператоры, каждый из них ежегодно вносит свой вклад в наполнение контента, – рассказала директор управления по развитию туризма и внешних связей Анна Линкер.

Отметим, что на сайте khantynewyear.ru только за время проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2018-2919» по данным яндекс-метрики зарегистрировано свыше 11 тысяч посещений. Самыми востребованными разделами стали: расписание мероприятий, площадки и новости проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU