В Когалыме трактор засыпал снегом девятилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-27T15:20:40+03:00

В Когалыме грейдер засыпал снегом девятилетнего мальчика. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Очередное ЧП произошло со снегоуборочной техникой в Югре. Снегом завалило ребёнка. Ему потребовалась помощь медиков.

Как сообщает следственный комитет Югры, инцидент произошёл сегодня днем, 27 марта, во дворе дома по улице Дружбы Народов в Когалыме. При расчистке территории от снега снегоуборочная техника (грейдер) засыпала снегом ребенка 2010 года рождения, который получил травму ноги. Мальчик доставлен в больницу, тяжесть вреда, причиненного его здоровью, устанавливается.

По факту произошедшего следователями организована процессуальная проверка. Проводится осмотр места происшествия, запланирован комплекс других проверочных мероприятий. По предварительной информации машинист грейдера не заметил находящегося вблизи спецтехники ребенка.

Напомним, ранее в Сургуте снегоуборочная техника насмерть задавила старушку. Водитель трактора не заметил пожилую женщину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="468" height="854" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/699608" frameborder="0"></iframe> В Когалыме трактор засыпал снегом мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU