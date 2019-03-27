Сургутянин ждёт суд за спиленную на дрова сосну

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-27T13:58:11+03:00

Мужчина не раз привлекался к ответственности

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Дачник из Сургута вновь попал в поле зрения правоохранительных органов. Мужчина без разрешения лесхоза спилил сосну для топки печи.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в отношении 57-летнего сургутянина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

Факт незаконной рубки лесных насаждений выявили полицейские в одном из садово-огороднических товариществ города во время рейда. Установили нарушителя - местного жителя, который ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.

Мужчина пояснил, что недалеко от СОТа в лесном массиве срубил сосну для растопки печки.

Ущерб от действий нарушителя составил более шести тысяч рублей.

В настоящее время гражданину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU