Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин в десятке лучших мэров России

СЕГОДНЯ 13:53 2019-03-27T13:53:03+03:00

Он сохраняет позиции в первой десятке рейтинга за январь-март 2019 года

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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве России опубликовал итоги эффективности работы мэров.

Эксперты оценили работу Максима Ряшина достаточно высоко. Отмечается, что финансово-экономические показатели городского хозяйства позитивны. Уровень безработицы в Ханты-Мансийске один из самых низких в стране. Городской бюджет имеет социальную направленность. В отличие от многих других городов, население которых сокращается и стареет, для Ханты-Мансийска характерен динамичный рост и большое число жителей активного трудоспособного возраста.

Кроме того, наблюдатели отмечали качественную работу по сносу аварийного и ветхого жилья, проводимую в городе, а также начало возведения четырех новых школ.

Напомним, Максим Ряшин уверенно сохраняет свои позиции в первой десятке рейтинга на протяжении всего 2018 и по итогам 2017 годов. Результаты подводятся каждые два месяца. Объектами исследования ЦИК «Рейтинг» являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU