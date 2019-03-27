2019-03-27T13:33:10+03:00
Происшествия

Подросток из Урая получил восемь месяцев колонии за стрельбу в полицейского

Пневматический пистолет отобрали
Алена Кульмухаметова
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Подросток из Урая получил восемь месяцев колонии за стрельбу в полицейского. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреПодросток из Урая получил восемь месяцев колонии за стрельбу в полицейского. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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В Урае вынесли приговор 17-летнему юноше за кражу с незаконным проникновением в помещение, хулиганство и угрозу применения насилия в отношении представителя власти.

Напомним, 6 сентября 2018 года в отдел полиции поступило сообщение о том, что в продуктовом магазине Урая подросток совершил кражу денег. Когда личность юноши была установлена, для выяснения всех обстоятельств происшествия, опроса подростка, к его дому направился сотрудник полиции. Заметив полицейского возле дома, юноша забежал в подъезд, там же, через несколько минут, он направил в сторону сотрудника полиции пневматический пистолет, угрожая выстрелить. После этого подросток закрылся в квартире и с балкона, не прицеливаясь, несколько раз выстрелил в сторону сотрудника полиции.

Приговором суда юноша признан виновным и ему назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Пневматический пистолет подлежит уничтожению как орудие преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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