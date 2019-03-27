2019-03-27T13:00:26+03:00
Общество

В Нижневартовске в день эко-марафона примут макулатуру

Мероприятие построено на соревновательном принципе
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске в день эко-марафона примут макулатуру. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске в день эко-марафона примут макулатуру. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Всероссийская экологическая акция «Эко-марафон Переработка «Сдай макулатуру – Спаси дерево!» состоится 29 марта в Нижневартовске.

Мероприятие построено на соревновательном принципе. Города региона передают друг другу эстафету сбора макулатуры, борются за максимально высокое место в Зеленой рейтинговой таблице, выявляют самых активных граждан.

Как сообщают организаторы, сдавать можно офисную и крафт-бумагу, глянцевые журналы, газеты, тетради, упаковку, картон, книги, не представляющие литературной ценности. Можно сдавать архивы - их утилизируют конфиденциально. При этом чеки не принимаются, так как в них нет целлюлозы, а также ламинированную и влагостойкую бумагу, упаковку от яиц, бумажные салфетки и полотенца.

- Перед сдачей необходимо удалить пластиковые элементы, извлечь из файлов, отделить металлические пружины, хорошо перевязать в плотные кипы или компактно сложить в коробки, – рассказали организаторы акции «Эко-марафон Переработка «Сдай макулатуру – Спаси дерево!».

Учреждениям, собравшим более 300 кг макулатуры, предоставят автомобиль для вывоза. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте www.сдай-бумагу.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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