СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-27T12:47:24+03:00

В Мегионе за нечаянное убийство, поножовщину и кражу осудили югорчанина. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Накануне в Мегионе вынесли приговор в отношении местного жителя за причинение смерти по неосторожности, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и кражу.

Как сообщает следственный комитет Югры, летом 2018 года подсудимый, будучи пьян, на берегу реки украл сотовый телефон у своей знакомой, а после того как был заподозрен в краже второй приятельницей, с силой оттолкнул женщину. Потерпевшая оступилась и упала с обрыва реки высотой около четырёх метров, ударилась о неровную поверхность земли и, получив множественные травмы, упала в воду, откуда не смогла выбраться.

Кроме этого, мужчина снова находясь в состоянии алкогольного опьянения нанес потерпевшему несколько ножевых ранений.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Суд, признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU