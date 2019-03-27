В Мегионе за нечаянное убийство, поножовщину и кражу осудили югорчанина
Накануне в Мегионе вынесли приговор в отношении местного жителя за причинение смерти по неосторожности, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и кражу.
Как сообщает следственный комитет Югры, летом 2018 года подсудимый, будучи пьян, на берегу реки украл сотовый телефон у своей знакомой, а после того как был заподозрен в краже второй приятельницей, с силой оттолкнул женщину. Потерпевшая оступилась и упала с обрыва реки высотой около четырёх метров, ударилась о неровную поверхность земли и, получив множественные травмы, упала в воду, откуда не смогла выбраться.
Кроме этого, мужчина снова находясь в состоянии алкогольного опьянения нанес потерпевшему несколько ножевых ранений.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Суд, признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
ИСТОЧНИК KP.RU