2019-03-27T12:47:24+03:00
Происшествия

В Мегионе за нечаянное убийство, поножовщину и кражу осудили югорчанина

Мужчина натворил бед нетрезвым
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Мегионе за нечаянное убийство, поножовщину и кражу осудили югорчанина. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Мегионе за нечаянное убийство, поножовщину и кражу осудили югорчанина. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Накануне в Мегионе вынесли приговор в отношении местного жителя за причинение смерти по неосторожности, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и кражу.

Как сообщает следственный комитет Югры, летом 2018 года подсудимый, будучи пьян, на берегу реки украл сотовый телефон у своей знакомой, а после того как был заподозрен в краже второй приятельницей, с силой оттолкнул женщину. Потерпевшая оступилась и упала с обрыва реки высотой около четырёх метров, ударилась о неровную поверхность земли и, получив множественные травмы, упала в воду, откуда не смогла выбраться.

Кроме этого, мужчина снова находясь в состоянии алкогольного опьянения нанес потерпевшему несколько ножевых ранений.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Суд, признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пять человек получили травмы в результате столкновения двух маршруток в Нижневартовске
Семья их Ханты-Мансийска выиграла в лотерею больше миллиона рублей
Владелица лишней квартиры из Нижневартовска перевела деньги мошеннику по его просьбе
Сайт «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица» пользуется большой популярностью
В Когалыме трактор засыпал снегом девятилетнего мальчика
Сургутянин ждёт суд за спиленную на дрова сосну
Депздрав Югры прокомментировал предварительные итоги проверки Югорской городской больницы
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин в десятке лучших мэров России
Подросток из Урая получил восемь месяцев колонии за стрельбу в полицейского
В Нижневартовске в день эко-марафона примут макулатуру
Сургутяне по звонку от «сотрудников банка» перевели 90 тысяч рублей на неизвестные счета
Югра в лидерах регионов России с самой низкой безработицей
Житель Нягани заплатил вымогателю 16 тысяч рублей после отправки интимных фото
В Ханты-Мансийске с карты игрока в «танчики» похитили деньги
В Ханты-Мансийске состоялся праздник «солнечных людей»
В одном из офиса Сургута пропал фотоаппарат за 34 тысячи рублей
В Ханты-Мансийск на V Всемирные игры юных соотечественников приедут дети из 60 стран мира
Три года колонии получил вартовчанин за нетрезвое вождение
«Союз отцов» создают в Сургуте
В Когалыме уголовница вынесла из квартиры мужчины всё золото
Активные хантымансийцы занялись благоустройством города
Полицейские задержали кондинца со «спайсом»
В Сургуте сбили подростка, который перебегал дорогу на «красный»