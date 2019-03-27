Сургутяне по звонку от «сотрудников банка» перевели 90 тысяч рублей на неизвестные счета
Одни и те же схемы преступников никак не могут запомнить жители Югры и продолжают верить «сотрудникам банков».
Так, 48-летний житель посёлка Барсово Сургутского района обманули мошенники, представившись сотрудниками службы безопасности банка «ВТБ-24» и попросили для пресечения несанкционированного доступа к банковскому счету все реквизиты карты, завладев данной информацией, они похитили более 45 тысяч рублей.
С аналогичными заявлениями обратились 55-летний житель Лянтор и 62-летний житель посёлка Белый Яр, их обманули таким же образом, звонившие представлялись сотрудниками службы безопасности банков «Сбербанк России» и «Сургутнефтегазбанк». У одного заявителя украли более 38 тысяч рублей, у другого более 7 тысяч рублей.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лиц, совершивших преступления.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU