2019-03-27T12:05:28+03:00
Общество

Сургутяне по звонку от «сотрудников банка» перевели 90 тысяч рублей на неизвестные счета

Югорчане продолжают попадать на уловки мошенников
Алена Кульмухаметова
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Сургутяне по звонку от «сотрудников банка» перевели 90 тысяч рублей на неизвестные счетаСургутяне по звонку от «сотрудников банка» перевели 90 тысяч рублей на неизвестные счетаФото: Татьяна Коркина
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Одни и те же схемы преступников никак не могут запомнить жители Югры и продолжают верить «сотрудникам банков».

Так, 48-летний житель посёлка Барсово Сургутского района обманули мошенники, представившись сотрудниками службы безопасности банка «ВТБ-24» и попросили для пресечения несанкционированного доступа к банковскому счету все реквизиты карты, завладев данной информацией, они похитили более 45 тысяч рублей.

С аналогичными заявлениями обратились 55-летний житель Лянтор и 62-летний житель посёлка Белый Яр, их обманули таким же образом, звонившие представлялись сотрудниками службы безопасности банков «Сбербанк России» и «Сургутнефтегазбанк». У одного заявителя украли более 38 тысяч рублей, у другого более 7 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лиц, совершивших преступления.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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