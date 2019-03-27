2019-03-27T11:56:24+03:00
Общество

Югра в лидерах регионов России с самой низкой безработицей

Округ превышает среднероссийские показатели почти на пять процентов
Алена Кульмухаметова
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Югра в лидерах регионов России с самой низкой безработицей. Фото с сайта pixabay.comЮгра в лидерах регионов России с самой низкой безработицей. Фото с сайта pixabay.com
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Численность экономически активного населения Югры в возрасте от 15 лет и старше составила более 900 тысяч человек, из которых 98% работающее население. Такие цифры назвал Росстат, после проведения итогам выборочного обследования экономически активного населения за февраль 2019 года.

Югра входит в «пятерку» субъектов-лидеров страны с самым низким уровнем безработицы. В этой группе: Москва, Санкт-Петербург, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа.

- Уровень занятости населения в автономном округе составил около 70%, что соответствует 4 месту среди регионов России, - отметила губернатор округа Наталья Комарова.

Уровень безработицы населения в возрасте от 15 лет и старше в соответствии с критериями МОТ составил более 2% от численности рабочей силы региона, что в два раза ниже среднероссийского значения показателя (4,9%) и показателя по УрФО (4,7%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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