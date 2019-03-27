СЕГОДНЯ 11:34 2019-03-27T11:34:07+03:00

Житель Нягани заплатил вымогателю 16 тысяч рублей после отправки интимфото. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Молодой человек из Нягани создал в социальной сети аккаунт под видом девушки и просил у мужчин интимные фотографии, после получения которых требовал деньги.

Как сообщает следственный комитет Югры, в Нягани следователи завершили расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который создав в социальной сети аккаунт от имени молодой девушки, вступил в переписку со своим знакомым и предложил обменяться интимными фотографиями. Получив обманным путем снимки, подозреваемый опубликовал их в социальной сети, после чего стал шантажировать потерпевшего и требовал заплатить ему за то, что фото будут удалены, а в случае отказа угрожал насилием.

В итоге потерпевший перевел на банковскую карту подозреваемого 16 тысяч рублей.

В отношении молодого человека, распространившего интимные фотографии, было возбуждено сразу два уголовных дела по статьям «вымогательство» и «нарушение неприкосновенности частной жизни». Их расследование уже окончено, подозреваемый удалил фотографии, вернул потерпевшему деньги и принес свои извинения. Теперь за свои действия он обязан выплатить судебный штраф.

В ведомстве отметили, что Югре продолжают регистрироваться случаи вымогательства и шантажа в социальных сетях – злоумышленники требуют от потерпевших деньги, имущество или даже интимные услуги за нераспространение компрометирующих фото и видеоматериалов. Следственное управление просит жителей округа быть бдительными при общении через сеть Интернет, причем как с малознакомыми, так и с близкими людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU