В Ханты-Мансийске с карты игрока в «танчики» похитили деньги

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-27T10:49:43+03:00

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«Навороты» для танка дорого обошлись заядлому игроку известной онлайн-игры. Для покупки дополнительных опций мужчина ввёл данные карты, которыми воспользовались мошенники.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 51-летний житель окружного центра рассказал сотрудникам полиции, что является активным участником онлайн-игры «World of Tanks». Для приобретения опций в данной игре он указал номер банковской карты на интернет-сайте. Этим воспользовались злоумышленники и обманным путем похитили с банковской карты, эмитированной на имя заявителя, на общую сумму около 30 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

ИСТОЧНИК KP.RU