В Ханты-Мансийске состоялся праздник «солнечных людей»
В четвертый раз в культурно-досуговом центре «Октябрь» в окружной столице Югры состоялась игровая программа для детей «Праздник солнечных людей», посвященная Дню людей с синдромом Дауна.
Участники программы вместе со сказочными персонажами отвечали на вопросы увлекательной викторины, участвовали в веселых играх и конкурсах.
Юные артисты ансамбля народного танца «Эксклюзив» и театра песни «Экспромт» порадовали гостей вокальными и хореографическими постановками.
- На мероприятие мы пригласили всех детей нашего города. Очень радует, что нам удалось собрать большое количество зрителей и участников. Мы познакомились с новыми семьями, воспитывающими детей с синдромом Дауна и убеждены, что наша дружба и общение будут продолжаться, - поделилась директор КДЦ «Октябрь» Екатерина Гарькина.
ИСТОЧНИК KP.RU