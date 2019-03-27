2019-03-27T10:41:08+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске состоялся праздник «солнечных людей»

На мероприятие пригласили всех детей города
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске состоялся праздник «солнечных людей». Фото с сайта администрации Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске состоялся праздник «солнечных людей». Фото с сайта администрации Ханты-Мансийск
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В четвертый раз в культурно-досуговом центре «Октябрь» в окружной столице Югры состоялась игровая программа для детей «Праздник солнечных людей», посвященная Дню людей с синдромом Дауна.

Участники программы вместе со сказочными персонажами отвечали на вопросы увлекательной викторины, участвовали в веселых играх и конкурсах.

Юные артисты ансамбля народного танца «Эксклюзив» и театра песни «Экспромт» порадовали гостей вокальными и хореографическими постановками.

- На мероприятие мы пригласили всех детей нашего города. Очень радует, что нам удалось собрать большое количество зрителей и участников. Мы познакомились с новыми семьями, воспитывающими детей с синдромом Дауна и убеждены, что наша дружба и общение будут продолжаться, - поделилась директор КДЦ «Октябрь» Екатерина Гарькина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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