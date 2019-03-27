2019-03-27T09:52:34+03:00
Происшествия

В одном из офиса Сургута пропал фотоаппарат за 34 тысячи рублей

Вора нашли по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Накануне полицейскими Сургута задержали подозреваемых в краже фотоаппарата стоимостью 34 000 рублей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному-Югре, 43-летний мужчина совершил кражу находясь в одном из офисных зданий по улице Университетская. Добавим, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Правоохранителями возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 74 преступления, раскрыто 54, из них: два угона, четыре случая мошенничества, 15 краж и семь преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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