В Ханты-Мансийск на V Всемирные игры юных соотечественников приедут дети из 60 стран мира

СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-27T09:45:34+03:00

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Около 650 детей в возрасте до 15 лет из 60 стран мира приедут в Ханты-Мансийск, чтобы принять участие в V Всемирных играх юных соотечественников.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», юбилейные, пятые игры пройдут в Ханты-Мансийске с 31 мая по 6 июня 2019 года. 31 мая станет днем прилета и официальных жеребьевок, а уже 1 июня участники игр начнут соревноваться в баскетболе, художественной гимнастике, волейболе, шахматах, мини-футболе, плавании и настольном теннисе. Также в программе запланированы встречи со знаменитыми спортсменами и чемпионами, мастер-классы, посадка деревьев и возложение цветов к мемориалу Победы, что служит инструментом приобщения детей соотечественников к истории Российской Федерации.

- Вся спортивная часть мероприятия пройдет на четырех спортивных объектах Ханты-Мансийска — на открытом стадионе «Югра-Атлетикс», в Центре развития теннисного спорта, Ледовом дворце спорта и Югорской шахматной академии, — сообщил представитель Минспорта России Сергей Ленда.

Одним из самых ярких событий Всемирных игр юных соотечественников традиционно станет костер дружбы. Его зажигают в последний день соревнований и проводят возле костра весь вечер, погрузившись в атмосферу детского летнего лагеря. Участники поют под гитару бардовские песни, танцуют, общаются в неформальной атмосфере.

ИСТОЧНИК KP.RU