2019-03-27T08:59:17+03:00
Происшествия

Три года колонии получил вартовчанин за нетрезвое вождение

Мужчина имел непогашенные судимости
Алена Кульмухаметова
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Три года колонии получил вартовчанин за нетрезвое вождение. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыТри года колонии получил вартовчанин за нетрезвое вождение. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Накануне, нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящемся в состоянии опьянения и имеющим судимость за совершение аналогичного преступления.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, имея непогашенные судимости за совершение преступлений против личности и безопасности дорожного движения, в феврале 2019 года мужчина повторно в состоянии опьянения сел за руль. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции.

Суд назначил наказание в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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