«Союз отцов» создают в Сургуте

СЕГОДНЯ 08:54 2019-03-27T08:54:10+03:00

По задумке властей в проекте будут задействованы все школы города

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Новая общественная организация «Союз отцов» объединит глав семейств в воспитании подрастающего поколения.

Накануне в Сургуте отцы и по совместительству первые лица города обсудили роль мужчин в воспитании детей.

- Я думаю, что как мы с вами заложим детям основы, так у нас всё дальше и будет. Никакого ребёнка там ни улица, ни компания никогда не испортит, если нормальная семья есть, и ему показывают в семье правила поведения, от этого всё и зависит. Ну и, мужики, надо брать власть в свои руки, долой матриархат, давайте двигаться вперёд, — говорит заместитель главы Сургута Алексей Жердев.

Под «знамёнами» общественной организации«Союз Отцов» находится более 11 тысяч пап из сорока четырёх регионов страны. Мужчины занимаются тем, что создают безопасное, интересное, развивающее окружение для детей.

Во время форума представителям сильной половины человечества предложили обсудить инициативы по нескольким направлениям: среди них спорт, семейный досуг, выбор будущей профессии, создание совместных проектов с образовательными учреждениями.

По данным департамента образования Сургута, в городе порядка 90% педагогов и работников образования — женщины. Поэтому к различным лозунгам про увеличение роли мужчин в образовании относятся лишь с одобрением.

- И, конечно, не случайно эта тема появилась, и рассчитываем, что сегодняшняя наша встреча именно будет такой установочной, стартовой, для появления в городе очень мощного, воспитательного, движущего ресурса — это совет отцов, — отметила директор департамента образования администрации Сургута Анна Томазова.

Инициативу создания сургутской ячейки «Союза отцов» поддержал и глава города Вадим Шувалов.

В проекте по задумке властей будут задействованы все школы города.

Встречу сургутского «Союза отцов» посетили около 70 мужчин, чьи дети обучаются в гимназии имени Салманова. Из них, говорят координаторы проекта, лишь половина станет членами общественной организации, сообщает «СургутИнформТВ».

ИСТОЧНИК KP.RU