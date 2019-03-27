В Когалыме уголовница вынесла из квартиры мужчины всё золото

СЕГОДНЯ 08:45 2019-03-27T08:45:23+03:00

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Девушка из Когалыма уже была ранее судима, но прошлое решила не забывать и пошла на кражу.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, накануне полицейскими установлена подозреваемая в краже. Известно, что находясь в квартире заявителя по улице Градостроителей, 27-летняя девушка похитила золотые изделия на общую сумму 78 000 рублей. Известно, что ранее подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений: 2 кражи, мошенничество, умышленное повреждение имущества и причинение вреда здоровью средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU