Активные хантымансийцы занялись благоустройством города

СЕГОДНЯ 08:36 2019-03-27T08:36:45+03:00

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Жильцы дома №20 по улице Пушкина города Ханты-Мансийск ранее они обратились в Инстаграм к губернатору Югры Наталье Комаровой, в связи с тем, что количество автомашин для вывоза снега с их придомовой территории отличалось от данных, представленных управляющей компанией МП «ЖКУ». Глава региона поручила разобраться в ситуации главе города Максиму Ряшину.

Глава окружной столицы Югры проинспектировал дворы всех домов в данном районе и дал поручение завершить снегоуборку во всем микрорайоне, привлекая к этому не только снегоуборочную технику самой управляющей компании, но и муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия, а также тщательно разобраться в отчетах управляющей компании.

Напомним, за сутки – 15 марта текущего года в Ханты-Мансийске выпало рекордное количество осадков – 113% от месячной нормы. По информации синоптиков, это впервые за 126 лет метеонаблюдений в городе.

На борьбу со снегом были мобилизованы все силы: привлечено 118 единиц снегоуборочной техники, почти 900 работников учреждений социальной сферы и 350 волонтеров подключились к уборке снега. Неравнодушные хантымансийцы в свободное время также взялись за лопаты, целыми семьями выйдя на субботник по очистке дворов и общественных пространств.

По состоянию на 24 марта на полигон для утилизации вывезено 918,5 тысяч кубических метров снега. Для сравнения, в прошлом году, в это же время данная цифра находилась у отметки 448,5 тысяч кубометров.

ИСТОЧНИК KP.RU