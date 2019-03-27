Полицейские задержали кондинца со «спайсом»

СЕГОДНЯ 07:57 2019-03-27T07:57:51+03:00

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Во время рейда по профилактики наркомании сотрудниками полиции Кондинского района был задержан 36-летний ранее не судимый работающий местный житель.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, по внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения. В ходе проведения личного досмотра в кармане одежды задержанного оперативники обнаружили полимерный сверток. Экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим средством растительного происхождения «спайс» массой около одного грамма, что составляет крупный размер.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Кондинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Кроме того, за невыполнение требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования в отношении мужчины составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU