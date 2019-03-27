СЕГОДНЯ 07:53 2019-03-27T07:53:47+03:00

В Сургуте сбили подростка, который перебегал дорогу на «красный». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в городе Сургут. Внезапно на дорогу перед движущимся транспортом выбежал подросток.

Как сообщает Госатоинспекция ХМАО-Югры, около 20:35 в городе Сургут на пересечение улиц Ленина – Кукуевицкого, водитель за рулём «Ниссан» сбил несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия 17-летний юноша получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.

Задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования и 1 – за повторное управление с признаками опьянения. 38 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU