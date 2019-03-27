В Югре закрыты 17 ледовых переправ
С 26 марта инспекторы ГИМС Югры закрыли для проезда автотранспорта четыре ледовые переправы, расположенные в Ханты-Мансийском районе: на реке Обь на автозимниках д. Белогорье – п. Кирпичный, с. Троица – п. Урманный и на протоке Ендырская на автозимнике д. Белогорье – п. Луговской.
В Октябрьском районе запрещена эксплуатация пяти ледовых переправ: на реке Кормужиханка (автозимник пгт. Октябрьское – с. Большой Камень), на реках Большой Атлым и Малый Атлым (автозимник подъезд к с. Большой Атлым), на протоке Ендырская (автозимник п. Урманный - с. Каменное) и на реке Ендырь (автозимник 69-й карьер – с. Пальяново).
С 27 марта в Кондинском районе будут закрыты все 8 ледовых переправ межмуниципального значения.
Главное управление МЧС по Югре предупреждает о необходимости прекратить движение через ледовые переправы.
- Предприятия, эксплуатирующие ледовые переправы, обязаны принять все меры безопасности: установить запрещающие знаки, шлагбаумы или организовать возведение насыпей и валов, - комментируют специалисты по безопасности на водных объектах.
ИСТОЧНИК KP.RU