СЕГОДНЯ 07:41 2019-03-27T07:41:29+03:00

В Югре закрыты 17 ледовых переправ. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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С 26 марта инспекторы ГИМС Югры закрыли для проезда автотранспорта четыре ледовые переправы, расположенные в Ханты-Мансийском районе: на реке Обь на автозимниках д. Белогорье – п. Кирпичный, с. Троица – п. Урманный и на протоке Ендырская на автозимнике д. Белогорье – п. Луговской.

В Октябрьском районе запрещена эксплуатация пяти ледовых переправ: на реке Кормужиханка (автозимник пгт. Октябрьское – с. Большой Камень), на реках Большой Атлым и Малый Атлым (автозимник подъезд к с. Большой Атлым), на протоке Ендырская (автозимник п. Урманный - с. Каменное) и на реке Ендырь (автозимник 69-й карьер – с. Пальяново).

С 27 марта в Кондинском районе будут закрыты все 8 ледовых переправ межмуниципального значения.

Главное управление МЧС по Югре предупреждает о необходимости прекратить движение через ледовые переправы.

- Предприятия, эксплуатирующие ледовые переправы, обязаны принять все меры безопасности: установить запрещающие знаки, шлагбаумы или организовать возведение насыпей и валов, - комментируют специалисты по безопасности на водных объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU